Прем'єр Нідерландів провів розмову з Зеленським, запевнив у підтримці України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський обговорили в телефонній розмові поточну ситуацію в Україні та майбутню зиму.

"Щойно відбулася моя чергова розмова з Володимиром Зеленським щодо поточної ситуації в Україні та майбутньої зими. Нідерланди стоять з народом України та підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії", - написав Рютте в Х (Twitter) у п'ятницю.