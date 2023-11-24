Три компанії з Греції виключили зі списку спонсорів війни. Припинили возити російську нафту

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило три грецькі компанії-перевізники із переліку міжнародних спонсорів війни: Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD. Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти, повідомляє пресслужба агентства.

Влітку 2022 року НАЗК включило до списку спонсорів війни п'ять грецьких компаній. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, поповнюючи тим самим бюджет держави-терориста та фінансуючи російську агресію.

НАЗК, щоб виключити компанії зі списку, запропонувало їм виконати кілька умов: припинити практику відключення транспондерів та перевантаження вантажу з борту на борт, а також публічно засудити російську агресію.

Раніше з переліку міжнародних спонсорів війни вже була виключена провідна світова компанія з постачання суднового пального, ірландська Peninsula Petroleum Limited, одна з найбільших у світі компаній із виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) та британська група компаній Mondi, що виробляє папір та упакування.

Внесення до списку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.