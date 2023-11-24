Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Три компанії з Греції виключили зі списку спонсорів війни. Припинили возити російську нафту
15:49 24.11.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило три грецькі компанії-перевізники із переліку міжнародних спонсорів війни: Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD. Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти, повідомляє пресслужба агентства.
Влітку 2022 року НАЗК включило до списку спонсорів війни п'ять грецьких компаній. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, поповнюючи тим самим бюджет держави-терориста та фінансуючи російську агресію.
НАЗК, щоб виключити компанії зі списку, запропонувало їм виконати кілька умов: припинити практику відключення транспондерів та перевантаження вантажу з борту на борт, а також публічно засудити російську агресію.
Раніше з переліку міжнародних спонсорів війни вже була виключена провідна світова компанія з постачання суднового пального, ірландська Peninsula Petroleum Limited, одна з найбільших у світі компаній із виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) та британська група компаній Mondi, що виробляє папір та упакування.
Внесення до списку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Три компанії з Греції виключили зі списку спонсорів війни. Припинили возити російську нафту
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Прем'єрка Литви прибула з візитом до України
|САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання на чолі з колишнім головою ФДМ Сенниченком
|Україна створює «Армію роботів» і «Армію РЕБ», - Федоров
|Порошенко везе на східний фронт рекордну партію техніки – вантажівки, дрони та півтисячі шин
Бізнес
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження