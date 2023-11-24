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Прем'єрка Литви прибула з візитом до України
12:57 24.11.2023 |
Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте прибула з візитом до України.
Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила в Twitter (X).
За її словами, спершу вона вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у розв'язаній Росією війні. Урядовиця опублікувала відповідні світлини.
"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - зазначила Шимоніте.
Прем'єрка наголосила, що єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддю та відбудувати її так, щоб вона стала більш сильною.
Раніше Шимоніте у 10-ту річницю початку Революції гідності наголосила на тому, що без України сім'я ЄС є неповною.
Повідомляли, що до України прибув новий пакет литовської військової допомоги, який містить три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.
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