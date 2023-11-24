Прем'єрка Литви прибула з візитом до України

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте прибула з візитом до України.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила в Twitter (X).

За її словами, спершу вона вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у розв'язаній Росією війні. Урядовиця опублікувала відповідні світлини.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - зазначила Шимоніте.

Прем'єрка наголосила, що єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддю та відбудувати її так, щоб вона стала більш сильною.

Раніше Шимоніте у 10-ту річницю початку Революції гідності наголосила на тому, що без України сім'я ЄС є неповною.

Повідомляли, що до України прибув новий пакет литовської військової допомоги, який містить три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.