САП і НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угруповання на чолі з колишнім головою ФДМ Сенниченком

Антикорупційні органи України оновили підозри учасникам злочинного угруповання, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд грн, учасникам злочинного угруповання, що діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, серед учасників злочинної організації (всі посади зазначено на момент скоєння злочину): голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації; співорганізатор злочину - наближена до голови ФДМ особа; радник голови ФДМ; дві особи, які в різні періоди виконували обов'язки директора АТ "Одеський припортовий завод"; в.о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; два власники ТОВ - переможця аукціону на "ОПЗ"; дві особи - співучасники злочину.

"Дії учасників злочинного угруповання кваліфіковано за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України", - інформує САП.

Як повідомлялося, у березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили злочинне угруповання, яке впродовж 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких АТ "Одеський припортовий завод" та один із найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

"У період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому законом України "Про Фонд державного майна України" та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об'єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави", - йдеться в повідомленні САП.

За оцінкою САП, "злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які забезпечили б реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації". Для цього контрольоване очільником ФДМ керівництво держпідприємств укладало відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями "на умовах, що не відповідали інтересам держави, проте давали змогу злочинцям неправомірно збагатитися".

Водночас голова ФДМ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність держпідприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями держпідприємств, фактично здійснювали керівництво їхньою господарською діяльністю, надаючи вказівки їхнім керівникам, як, з ким і на яких умовах укладати договори. Таким чином при державних підприємствах утворювалися так звані "бек-офіси".

"Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ "ОПЗ" підконтрольних йому осіб і подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме недоотримання доходу АТ "ОПЗ" шляхом встановлення договірних відносин між "Одеським припортовим заводом" та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн", - зазначено в повідомленні САП.

Крім того, як повідомляється, "злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства - АТ "ОГХК" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії завдали "ОГХК" збитків на суму 118 млн грн. Отже, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 400 млн грн".

Як повідомляє САП, досудове розслідування триває, встановлюються інші ймовірні епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до цих злочинів.

Сенниченко очолював ФДМ із 19 вересня 2019 р. до 17 лютого 2022 р.