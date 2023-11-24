Порошенко везе на східний фронт рекордну партію техніки – вантажівки, дрони та півтисячі шин

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» везуть на східний фронт рекордну партію техніки - тягачі Foden, DAF і Tatra, пересувні авторемонтні майстерні, лазне-пральні комплекси, дрони, шини для вантажівок та інше спорядження на загальну суму 51 млн грн. Загалом військовим передають 29 одиниць автомобільної техніки та 164 квадрокоптери DJI Mavic. Порошенко наголошує: на фронт прийшла зима, тож треба робити ще більше, аби підтримати воїнів на передовій.





«Нічого важливішого для нас зараз немає. Зараз у нас є техніка, яку ми раніше не поставляли. Ми привели її до ладу. Це п'ять машин Tatrа, формула коліс 8 на 8, повітряне охолодження. Це військова машина, яку ми зібрали, зробили ТО. І вони йдуть в десятий армійський корпус», - показав Порошенко.

«Сьогодні відвантажуємо 8 вантажівок DAF, вони йдуть до десантників та артилеристів», - говорить п'ятий Президент.

Постійний дефіцит на фронті - автомобільна гума. «Це партія шин, їх сьогодні просять хоча б одну, хоча б дві, бо машини «роззуті». Ми веземо 298 «уралівських» шин і 260 болотних. Це йде в десантні, сухопутні бригади та в підрозділи артилерійської розвідки», - пояснює Порошенко.

Два потужних тягачі Foden вирушають у батальйон логістики командування ДШВ. Кілька бригад також отримають пересувні авторемонтні майстерні. «На жаль, пошкодженої техніки у багато. 7 авторемонтних майстерень - це найбільша партія, яка одноразово відвантажувалася нашою командою. А також 7 лазне-пральних комплексів. Ми намагаємося встигнути, щоб вони були у кожному батальйоні, бо вже зима», - наголошує Порошенко. Також на фронт відвезуть тисячі окопних свічок, які виготовили волонтери, та будівельні матеріали для укріплення бліндажів.

П'ятий Президент, який днями повернувся з Міжнародного безпекового форуму у канадському Галіфаксі, каже: на кожній зустрічі із союзниками закликав не зволікати з постачанням зброї для ЗСУ, бо це пришвидшить нашу перемогу. «А ми з цією технікою вже завтра будемо на Сході. І вже завтра наші бійці, які бережуть Україну і рятують нашу землю, які нищать ворога, отримають цю допомогу», - говорить Порошенко.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення росії Петро Порошенко спрямував на допомогу ЗСУ понад 3 млрд 700 млн грн.