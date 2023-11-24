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Усі провінції Канади визнали Голодомор актом геноциду
08:47 24.11.2023 |
Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт у третьому й завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.
"Острів Принца Едварда мусить приєднатися до інших провінцій у визнанні Українського голоду актом геноциду", - йдеться у тексті ухваленого законопроєкту.
Окрім самого факту визнання геноциду, законопроект також на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем пам'яті Українського голоду й геноциду (Голодомору).
Додамо, що до провінційного парламенту законопроект уніс депутат від Ліберальної партії Гордон Макнілі. На його ухвалення депутатам знадобилося менш ніж три тижні.
Як відомо, Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. З того часу країна щороку вшановує День пам'яті жертв голодомору. Враховуючи рішення законодавчих зборів Острова Принца Едварда, усі десять канадських провінцій визнали Голодомор актом геноциду.
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