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АНАЛІТИКА

Уряд Фінляндії хоче змінити бюджет на 2024 рік, щоб збільшити допомогу Україні

 

Фінський уряд у четвер подав пропозиції до змін у проєкті бюджету на 2024 рік, де, серед іншого, передбачені більші витрати на допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Серед іншого, уряд Фінляндії пропонує збільшити на майже 96 мільйонів євро верхній ліміт витрат на потреби оборони на період 2024-2028 років, щоб покрити закупівлю 19-го пакета військової допомоги для України.

На 2024 рік видати зростуть на 20,7 мільйона євро.

Крім того, в контексті підготовки плану відбудови України уряд Фінляндії визначив фінансові рішення для сприяння участі фінських компаній у відбудові, для чого просить збільшити на 25 мільйонів євро видатки на інвестиції та кредитування в Україні.

Водночас у проєкті змін до бюджету пропонується уповноважити державу надати гарантію компенсації збитків для покриття 80% вартості інвестицій, максимум до 20 мільйонів євро.

Також уряд просить парламент надати Міністерству праці та економіки повноваження компенсувати кредитні втрати за експортними гарантіями, наданими для просування експорту та інвестицій в Україну, на суму до 50 мільйонів євро.

Нгадаємо, в бюджеті фінського Міноборони на 2024 рік передбачені 242 мільйони євро на заміну військового обладнання, поставленого Фінляндією в Україну.
 

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