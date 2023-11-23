Через смерть водія Україна нотою вимагає від Польщі розблокувати рух на кордоні - посол

Україна звернулася офіційною нотою до МЗС Польщі з вимогою про термінове розблокування кордону, оскільки ця блокада створює реальні загрози для життя і здоров'я людей.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

"У зв'язку із смертю, на превеликий жаль, уже другого українського водія, який керував українським вантажним автомобілем, та перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова, посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - підкреслив Зварич.

За його словами, обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров'ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща «Про зібрання» "дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення".

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов - ставали заручниками дій організаторів протесту", - повідомив дипломат.

Він додав, що кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Проте обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров'ю, а також безпеці людей.

"Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому",- наголосив Зварич.

Як повідомляло агентство, у Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.

Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин", де очікував на перетин кордону.

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до Уряду України - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися величезні черги з українських вантажівок. Подекуди вони сягають по 40 км в обидва боки, а польські паркінги для багатьох водіїв стали місцем тимчасового проживання