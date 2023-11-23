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Навчання пілотів на F-16 відбувається за планом, очікуємо самостійних вильотів - Ігнат
13:38 23.11.2023 |
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 триває за планом, відбуваються вильоти з інструкторами.
"Усе йде за планом. Щоразу пілоти піднімаються в небо вже з інструкторами, я вже про це казав. Можливо, ця кількість пілотів з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що десь найближчим часом ми дізнаємося більше, не хочу нічого анонсувати", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
Раніше цього року Держдепартамент США висловив готовність схвалити передання Україні літаків F-16 американського виробництва третьою стороною. Нідерланди, Данія і Норвегія оголосили про намір передати Україні винищувачі.
У жовтні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в українські ВПС перші літаки F-16 можуть надійти не раніше ніж навесні 2024 року.
13 листопада в Румунії на 86-й авіабазі Фетешті (Fetești) відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де українські пілоти проходитимуть навчання.
Пізніше в Пентагоні повідомили, що українські пілоти проходять навчання в США і Європі і з льотної експлуатації F-16, і з технічного обслуговування.
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