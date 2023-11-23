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НАЗК внесло Knauf до списку спонсорів тероризму
11:57 23.11.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів тероризму німецького виробника будівельних матеріалів Knauf.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Лише за 2022 рік компанія сплатила до бюджету РФ близько $117 млн. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України", - йдеться у повідомленні.
Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами.
Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в Росії налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf - найбільший німецький інвестор у будівельній галузі РФ.
Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.
Керівництво Knauf також тісно пов'язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула РФ, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.
У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.
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