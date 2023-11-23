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Залужний вперше взяв участь у засіданні «Рамштайн»
09:03 23.11.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні у рамках формату "Рамштайн".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", - написав Залужний.
Він також подякував партнерам за роботу коаліції спроможностей, яка значно зміцнює позиції та можливості України.
"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", - підкреслив він.
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