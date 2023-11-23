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АНАЛІТИКА

Литва на «Рамштайн-17» заявила про плани допомогти Україні і в бойовому, і в гуманітарному розмінуванні

 

У рамках 17 зустрічі Контактної групи з оборони України було представлено плани військової підтримки Литви і нову концепцію коаліції з розмінування, яку очолює литовська сторона.

"Сьогодні під час 17 зустрічі у форматі Ramstein Литва розкрила нові плани щодо Коаліції з розмінування України. Ця коаліція підтримки, яку очолює Литва, зосередить увагу і на бойових, і на гуманітарних зусиллях із розмінування. Остаточну концепцію буде представлено в грудні", - йдеться в повідомленні Міноборони Литви в Х (Твіттер).

Наразі можливістю приєднатися до української коаліції з розмінування цікавиться 21 країна.

На зустрічі, що відбулася на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна, було підтверджено, що Литва зробить свій внесок у декларацію країн "Великої сімки" (G7) щодо підтримки України і продовжить послідовно зміцнювати військовий і оборонний потенціал України.

Загальна вартість підтримки Литви Україні становить близько півмільярда євро. До кінця року Україні буде доставлено ще щонайменше EUR40 млн військової допомоги, повідомили у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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