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АНАЛІТИКА

Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні партії БТР

 

Парламент Болгарії сьогодні, 22 листопада, ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

Як голосували депутати

Ратифікацію підтримали партії:

* ГЕРБ-ОДФ;
* "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія";
* "Рух за права і свободи";
* ITN.

Проросійські партії "Взраждане" і Болгарська соціалістична партія виступили проти.

Проголосували 152 людини за і 57 проти, тих, хто утримався, не було.

Що отримає Україна

Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні.

Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.

Допомога від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що підтримка України є національним стратегічним інтересом Болгарії, і тому вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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