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У Міноборони України припускають, що в рамках рекрутингу до лав ЗСУ вдасться працевлаштувати кілька тисяч людей
17:35 22.11.2023 |
При цьому вже зараз виявилися вакансії-фаворити - пов'язані з ІТ та штурмовики.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей", - розповіла вона.
Калмикова додала, що Міноборони планує вийти на "такі хороші цифри" у співпраці з зовнішніми агентами, а також розвиваючи свою внутрішню систему, над розробкою якої зараз вже працюють.
Популярні вакансії
Як зазначила заступник міністра оборони, найзатребуваніші однозначно ті люди, які "найбільше проводять часу біля комп'ютера", тобто вакансії, які пов'язані з ІТ.
"Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на 1 посаду штурмовика відбувається 10 відгуків - це дуже хороший показник", - констатувала вона, зазначивши, що це люди, які розуміють, що вони підуть служити зі зброєю в руках на передову і вони усвідомлюють всі ризики.
Рекрутинг в Україні
Нещодавно Міністерство оборони запустило проект, який дозволить чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Співпрацювати влада планує, зокрема, з різними рекрутинговими компаніями. Наприклад, відомство вже домовилося про співпрацю з компанією Work.ua. На сайті пошуку роботи з'явиться інформація про відкриті вакансії в армії. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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