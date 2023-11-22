Глава Пентагону закликав союзників передати Україні ППО напередодні зими

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звернувся до союзників із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони. Це потрібно для захисту мирних українців узимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Тому зараз, коли Україна доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю цю групу ("Рамштайн" - ред.) надати Україні засоби ППО для захисту її народу", - заявив Остін під час свого виступу на засіданні Контактної групи з оборони України (Формат "Рамштайн").

Він нагадав, що лише за кілька днів до його візиту в Україну, який відбувся 20 листопада, путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та іншим районам України, намагаючись пошкодити енергосистему країни.

"Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть для незліченної кількості ні в чому не винних українських громадян", - наголосив Остін.

Але, як зазначив міністр, він упевнений у тому, що український народ збереже стійкість перед труднощами, бо він бореться за своє майбутнє.