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АНАЛІТИКА

Партнери створили коаліцію з ППО для України

 

Партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час відкриття "Рамштайну".

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції, зосереджені на розбудові Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей", - сказав він.

Глава Пентагону наголосив, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ​​ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції. І ми збираємо ресурси з усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля", - заявив Остін.

Коаліції для оборони України

Зазначимо, що партнери України створили декілька коаліцій, аби полегшити постачання військової техніки та іншого озброєння українській армії. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передачі літаків F-16, IT-коаліцію.

Також після чергового засідання "Рамштайну" міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна ініціювала нову коаліцію щодо розвитку оборонної індустрії.

"Рамштайн-17"

Сьогодні, 22 листопада, проходить сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Союзники і партнери цього разу проводять зустріч в онлайн-форматі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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