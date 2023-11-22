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Партнери створили коаліцію з ППО для України
16:38 22.11.2023 |
Партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час відкриття "Рамштайну".
"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції, зосереджені на розбудові Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей", - сказав він.
Глава Пентагону наголосив, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.
"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції. І ми збираємо ресурси з усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля", - заявив Остін.
Коаліції для оборони України
Зазначимо, що партнери України створили декілька коаліцій, аби полегшити постачання військової техніки та іншого озброєння українській армії. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передачі літаків F-16, IT-коаліцію.
Також після чергового засідання "Рамштайну" міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна ініціювала нову коаліцію щодо розвитку оборонної індустрії.
"Рамштайн-17"
Сьогодні, 22 листопада, проходить сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Союзники і партнери цього разу проводять зустріч в онлайн-форматі.
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