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АНАЛІТИКА

Міноборони Литви повідомило про передання Україні 3 млн одиниць боєприпасів

 

Литва передала українській армії понад 3 млн одиниць боєприпасів, а також систем дистанційного підриву і зимове спорядження, повідомило Міністерство оборони Литви.

"Наша прихильність допомоги Україні залишається непохитною. Формуючи наші пакети підтримки, ми реагуємо на найважливіші потреби і пріоритети України", - заявив міністр оборони Арвідас Анусаускас.

Нову партію військової допомоги доставила литовська армія і передала українській стороні в середу.

Раніше в листопаді Міноборони Литви повідомляло про передання українським військовим систем запуску ракет NASAMS із необхідним обладнанням, а також партії електрогенераторів.

За даними відомства, крім військової техніки та обладнання, Литва постійно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію поранених, організовує експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

У повідомленні йдеться, що загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить майже півмільярда євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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