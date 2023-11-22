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Міноборони Литви повідомило про передання Україні 3 млн одиниць боєприпасів
16:27 22.11.2023 |
Литва передала українській армії понад 3 млн одиниць боєприпасів, а також систем дистанційного підриву і зимове спорядження, повідомило Міністерство оборони Литви.
"Наша прихильність допомоги Україні залишається непохитною. Формуючи наші пакети підтримки, ми реагуємо на найважливіші потреби і пріоритети України", - заявив міністр оборони Арвідас Анусаускас.
Нову партію військової допомоги доставила литовська армія і передала українській стороні в середу.
Раніше в листопаді Міноборони Литви повідомляло про передання українським військовим систем запуску ракет NASAMS із необхідним обладнанням, а також партії електрогенераторів.
За даними відомства, крім військової техніки та обладнання, Литва постійно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію поранених, організовує експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.
У повідомленні йдеться, що загальна вартість військової допомоги Литви Україні становить майже півмільярда євро.
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