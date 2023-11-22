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Ще одна балканська країна долучилась до навчання українських військових
15:59 22.11.2023 |
Північна Македонія завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців - інформацію про навчання досі тримали в таємниці з міркувань безпеки.
Про це повідомила у вівторок міністерка оборони Слав'янка Петровська в інтерв'ю національному телеканалу "Македонське телебачення", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
За словами міністерки, навчання проводилися "на об'єктах, що належать армії Республіки Північна Македонія, про що урядом було прийнято відповідне рішення".
Вона додала, що Північна Македонія, яка вступила до НАТО у 2020 році, продовжить підготовку українських військових протягом 2024 року і "доти, доки в цьому буде потреба".
Петровська не повідомила, яку саме підготовку пройшли солдати, або скільки солдатів пройшли чи пройдуть через цей процес.
Цей вишкіл робить Північну Македонію другою після Румунії балканською країною, яка запропонувала бази на своїй території для підготовки українських солдатів.
Румунія запропонувала використання своїх баз з початку російського вторгнення для розміщення інструкторів з інших країн для підготовки українських бійців. У листопаді цього року вона відкрила навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому навчаться літати на винищувачах F-16, що постачаються із Заходу.
У серпні Греція також запропонувала тренувати українських пілотів F-16, але не на своїй території. Словенія долучилася до навчання у 2022 році, але відправила своїх інструкторів на тренувальні майданчики до Німеччини.
Минулого року Хорватія розглядала можливість відкриття своїх баз для підготовки українських сухопутних військ, але цей крок був заблокований президентом Хорватії.
З початку війни в Україні Північна Македонія надіслала Києву десять партій військової допомоги і вважається одним з найбільших постачальників обладнання серед союзників України, враховуючи її розмір і населення трохи менше 2 мільйонів.
Невелика країна, яка зараз поповнює свої запаси західним обладнанням, надіслала Україні близько 30 танків Т-72 радянських часів, 12 ударних вертольотів Мі-24 радянських часів і чотири штурмовики Су-25. Все це, за іронією долі, було придбано в Україні ще у 2001 році.
Північна Македонія також долучилась до декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов'язання стосовно України.
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