Канада дасть ЗСУ мільярд доларів військової допомоги до 2026

Канада планує виділити понад 1,3 мільярда канадських доларів (близько мільярда доларів США) на військову допомогу Україні до 2026 року, випливає з економічного звіту, оприлюдненого 21 листопада на сайті уряду країни.

З цієї суми 816 мільйонів канадських доларів призначені на 2023-2024 роки, 515 - до 2026 року.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала понад дев'ять мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Останній транш військової допомоги на пів мільярда доларів оголосили у вересні цього року. Серед іншого, ЗСУ отримали від Канади партію німецьких танків Leopard 2.

Також Канада запровадила численні санкції проти Росії, направила в Європу інструкторів для навчання українських військових і прийняла понад 175 тисяч українських біженців.