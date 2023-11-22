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Канада дасть ЗСУ мільярд доларів військової допомоги до 2026
13:10 22.11.2023 |
Канада планує виділити понад 1,3 мільярда канадських доларів (близько мільярда доларів США) на військову допомогу Україні до 2026 року, випливає з економічного звіту, оприлюдненого 21 листопада на сайті уряду країни.
З цієї суми 816 мільйонів канадських доларів призначені на 2023-2024 роки, 515 - до 2026 року.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала понад дев'ять мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Останній транш військової допомоги на пів мільярда доларів оголосили у вересні цього року. Серед іншого, ЗСУ отримали від Канади партію німецьких танків Leopard 2.
Також Канада запровадила численні санкції проти Росії, направила в Європу інструкторів для навчання українських військових і прийняла понад 175 тисяч українських біженців.
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