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АНАЛІТИКА

Більшість американців підтримує додаткову допомогу Україні

 

Понад половина американців підтримує надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", про це свідчить національне опитування від NBC News.

Згідно з даними дослідження, 55% опитаних громадян США виступають за виділення Києву додаткових коштів та постачання більшої кількості військової допомоги.

За даними опитування, 26% респондентів заявили про свою тверду підтримку збільшення допомоги Україні, тоді як 29% заявили, що схиляються до цього. Водночас 43% опитаних виступили проти.

Виборці демократів куди більше підтримують допомогу Україні: 77% висловились за додаткове фінансування та військову допомогу Києву, порівняно з лише 35% прихильників республіканців.

Як свідчить дослідження, загалом американські виборці, незалежно від партійної приналежності, більше підтримують збільшення фінансування для зміцнення безпеки на південному кордоні США, ніж підтримку інших країн, що перебувають у конфліктах - 74%. Для порівняння, серед інших країн найбільшу підтримку має гуманітарна допомога сектору Гази - 58%.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п'яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.
Ключові теги: США
 

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