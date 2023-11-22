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АНАЛІТИКА

Україна запросила у США радари ближньої дії - ЗМІ

 

Україна хоче отримати радари ближньої дії зі США до новорічних свят, очікуючи російських ракетних ударів по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі, повідомляє американське видання Politico в середу з посиланням на колег із Morning Defense.

"Київ шукає радари ближньої дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, безпілотників, що повільно рухаються, літаків і гелікоптерів, а також багато чого іншого, повідомила людина, знайома з переговорами між США та Україною", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, хоча цей запит і далекий від танків "Абрамс", F-16 і тактичних ракетних систем, які були на чолі запитів від початку повномасштабного вторгнення РФ, він, як зазначає сама українська сторона, "має вирішальне значення для того, щоб пережити зиму". "Нові радари забезпечать більше охоплення частин країни, які зазнають щоденних російських ударів, і їх можна використати для захисту заводів, на яких українці мають намір виробляти власну зброю, а не імпортувати її, щойно вони заручаться допомогою західних оборонних фірм", - пише видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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