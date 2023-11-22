Пентагон заперечив скорочення поставок боєприпасів Україні на 30%

У Міністерстві оборони США заперечили повідомлення про те, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС поставки необхідних Україні боєприпасів стандарту НАТО впали на 30 відсотків.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, в міру того, як ми входимо в зиму", - зазначила вона.

Представниця Пентагону запевнила, що США здатні одночасно підтримувати як Україну, так і Ізраїль, що Вашингтон продовжуватиме це робити. Вона знову наголосила на необхідній допомозі Конгресу у схваленні законопроєкту про підтримку України.

"Отже, єдиний спосіб, яким ми можемо продовжувати підтримувати Україну - це якщо Конгрес ухвалить це додаткове фінансування, про яке ми просили", - резюмувала Сінгх.

Раніше, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилерійські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п'яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.