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У Пентагоні впевнені, що військова допомога США використовується в Україні ефективно
08:45 22.11.2023 |
Пентагон упевнений, що українська армія ефективно використовує військову техніку, надану США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу заступника спікера Міноборони США Сабріни Сінгх.
"Ми впевнені, що допомога, яку ми надали Україні, справила позитивний вплив на перебіг бойових дій. Українські військові ефективно використовують це озброєння та техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою", - зазначила Сінгх.
Як приклад, Сінгх згадала ракетні системи HIMARS і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами.
"Отже, ми дуже впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою", - наголосила Сінгх.
Заступник спікера також висловила стурбованість США щодо потенційної передачі Іраном нових ракет Росії. США вважають, що ці ракети можуть бути використані у війні проти України. Проте, за словами Сінгх, США не мають документальних доказів передачі ракет російській стороні.
Допомога США Україні
Конгрес США 1 жовтня ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, який не передбачав надання додаткових коштів на допомогу Україні. Це питання розглядали окремо.
Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів , з яких 60 мільярдів доларів планується направити на допомогу Україні . Засоби, що залишилися, призначені для допомоги Ізраїлю та забезпечення безпеки США.
Під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нову військову допомогу Україні на суму 100 млн доларів .
До нового пакету увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою територію від російської агресії.
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