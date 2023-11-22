Країни-партнери підготували понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ

Станом на 21 листопада 2023 року інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах понад 30 країн-партнерів завершили більш ніж 100 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олександр Кириленко, менш ніж за два роки підготовлено понад 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

"Це було б неможливо без підтримки й допомоги країн-партнерів. Завдяки спільним зусиллям була створена ефективна система підготовки військовослужбовців ЗСУ, яка суттєво підтримує й нарощує спроможності всіх складових сил оборони у відсічі збройній агресії РФ. Ми вдячні за цю підтримку", - сказав він.

Начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран зауважив, що до організаційних заходів підготовки особового складу ЗС України за кордоном залучено коаліцію з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні: Групи сприяння безпеці України (SAG-U) та Місії ЄС з військової допомоги в Україні (EUMAM).

За його словами, нинішня система підготовки зосереджена на чотирьох базових пріоритетах:

1) базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто людей із цивільного життя, з яких у відносно короткий строк - 35 днів - треба зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів;

2) фахова підготовка - насамперед на іноземні зразки озброєнь і військової техніки, а також спеціалістів дефіцитних спеціальностей (бойових медиків, саперів, снайперів, операторів протитанкових комплексів тощо);

3) підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки - командирів відділень, взводів, рот, а також інструкторів-тактиків, які формують базу інструкторського складу для розповсюдження передових методик з підготовки безпосередньо на полігонах України;

4) колективна підготовка підрозділів різних рівнів і штабів для ефективного управління ними, насамперед для ведення наступу і штурмових дій.