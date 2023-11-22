Фінансові новини
- |
- 22.11.23
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі, - Ігнат
23:22 21.11.2023 |
У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".
"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", - розповів Ігнат.
За його словами, наступним етапом будуть самостійні польоти на літаках.
"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", - додав речник.
Ігнат розповів, що окрім пілотів, які навчаються в Данії, навчання проходять в США й у Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv
|Третя гучна підозра НАБУ за день: забудовник намагався купити Кубракова квартирами
|НАБУ: Депутат з групи За майбутнє попався на спробі підкупити Кубракова і Найєма
|Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на €1,3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Країни-партнери підготували понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ
|Українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі, - Ігнат
|Україна та ЄС мають попрацювати разом для фундаментальних рішень до 2030 року, - Мішель
|Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv
|Мішель: Київ досяг суттєвого прогресу у наближенні до ЄС
|Третя гучна підозра НАБУ за день: забудовник намагався купити Кубракова квартирами
|НАБУ: Депутат з групи За майбутнє попався на спробі підкупити Кубракова і Найєма
Бізнес
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит