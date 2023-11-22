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Мішель: Київ досяг суттєвого прогресу у наближенні до ЄС
22:37 21.11.2023 |
Україна продовжує наближатися до Європейського Союзу і демонструє суттєвий прогрес в цьому напрямі, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту до Києва у вівторок, 21 листопада, пише Reuters.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Молдови Маєю Санду у 10-у річницю початку Революції гідності, він зауважив, що європейській вибір Києва і Кишинева є важливим для Європейського Союзу. Мішель також зазначив, що намір ЄС розпочати переговори про вступ обох країн вимагає значної роботи від усіх учасників процесу.
"З боку ЄС ми також наполегливо працюємо, щоб підготуватися до цього розширення і у грудні ми маємо ухвалити рішення, якими будуть наступні кроки з одного боку, а з іншого - ми маємо розпочати необхідні реформи, щоб переконатися, що цей процес розширення дозволить нам стати не лише більшими, але й впливовішими", - наголосив президент Європейської Ради.
Він підкреслив: ЄС налаштований робити все необхідне, щоб просувати і захищати такі фундаментальні принципи, як свобода, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади.
"Ви боретеся за наші спільні цінності, ви боретеся за наше спільне майбутнє, і я цілком переконаний, що наше майбутнє буде безпечнішим з Україною у Європейському Союзі", - зазначив він, звертаючись до Зеленського.
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