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Прикордонники отримали від Норвегії комплекс для моніторингу радіації у небезпечних зонах
17:15 21.11.2023 |
Українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із найвищим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).
Цей сучасний мобільний комплекс радіоконтролю сконструйований на базі автомобіля.
"Його використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках", - розповіли прикордонники.
Також у Держприкордонслужбі уточнили, що допомогу українській стороні було надано у рамках спільного проекту міжнародної технічної допомоги з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії.
Допомога Україні від Норвегії
Норвегія є однією з країн-союзників України, і з початку повномасштабного вторгнення Росії регулярно допомагає нашій державі для відбиття військової агресії Москви та ліквідації її наслідків.
Так, минулого тижня у МЗС Норвегії заявили, що Осло виділяє один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.
Також нещодавно стало відомо про те, що Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.
Нагадаємо також, що у серпні Норвегія пообіцяла надати Україні системи для захисту від безпілотників. Постачання складається з кількох систем CORTEX Typhon.
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