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Президент Євроради Шарль Мішель прибув до Києва
13:11 21.11.2023 |
Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва у 10-ту річницю Революції гідності.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
Як свідчить опублікована ним світлина, його на пероні київського вокзалу зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Приємно знову бути в Києві - серед друзів", - написав Мішель.
Повідомляли, що глава Євроради відвідує Україну, щоб вшанувати пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року після того, як експрезидент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ напередодні оголошення рішення ЄК на початку листопада, пообіцявши президенту України Володимиру Зеленському продовжувати підтримку ЄС.
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