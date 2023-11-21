Закупівлі продуктів для військ намагаються зірвати - Міноборони України

Міністерство оборони України заявило, що закупівлі продуктів для військ намагаються зірвати, відомство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, 1 і 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оборони України оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для української армії. В одній з областей було виставлено лот на купівлю їжі.

"Одна компанія-учасник, яка змагалася за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала жодної фінансово-господарської діяльності, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, у компанії були найвищі цінові пропозиції. Тому Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участь у торгах. У відповідь компанія подала до суду і заблокувала процес визначення переможців", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На думку відомства, така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах, щоб зірвати процес своєчасного постачання першого кварталу 2024 року. Так, Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

"Уже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавалися до маніпуляцій українським законодавством. Однак такі судові позови не були успішними. Зазначаю, що Міністерство буде жорстко, в рамках закону, реагувати на такі спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ", - прокоментував ситуацію заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Також повідомляється, що Міністерство оборони виявило ознаки використання такої "схеми" і за іншими лотами.

"Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, щоб перешкоджати проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії. Міноборони готує заяви до правоохоронних органів за всіма випадками, щоб зупинити зловживання і своєчасно провести закупівлі в інтересах держави", - заявили у відомстві.