Міністр оборони ФРН запевнив Київ у подальшій підтримці

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до України запевнив Київ у подальшій підтримці. Він перебуває в Україні, щоб висловити "солідарність і глибоку згуртованість Німеччини, а також захоплення мужньою і відважною, боротьбою, яку ведуть тут і яка пов'язана з великими втратами", заявив Пісторіус у вівторок, 21 листопада, на Майдані Незалежності в українській столиці. Там він поклав квіти до меморіалу "Героям Майдану".

Саме на Майдані Незалежності 10 років тому почалися проєвропейські протести, Євромайданв Україні, які призвели до падіння уряду і втечі тодішнього президента Віктора Януковича через три місяці. "Десять років тому ми стали очевидцями, сучасними свідками того, що тут відбувалося і продовжує впливати сьогодні, - сказав Пісторіус. "Уже майже два роки українці знову борються за свою свободу, тепер тільки проти нападника ззовні", - додав він.

Цей візит Пісторіуса до Києва є другим з часу його вступу на посаду міністра оборони ФРН у січні цього року. Раніше він був в Україні в лютому.

Нагадаємо, 10 лютого столицю України відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив Київ у тому, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну в її оборонних діях проти російської агресії, "попри зростаючу протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою".