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ЄС не піде на жодні поступки країнам-кандидатам – єврокомісар
23:52 20.11.2023 |
Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас заявив, що жодних поступок для прийняття країн Західних Балкан та інших країн до Європейського Союзу зроблено не буде.
Про це він заявив у своєму виступі в понеділок на Саміті в Салоніках, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
"Що стосується зусиль Західних Балкан та більшого регіону щодо вступу до ЄС, є дві чіткі червоні лінії, - сказав він.
"Перша вимагає від кандидата абсолютної впевненості у здатності країни поважати демократію, права людини та верховенство права, а також підтримувати фундаментальні цінності та соціальну модель ЄС", - підкреслив Схінас.
Друга червона лінія, на якій наголосив Схінас, передбачає, що країни-кандидати "приймуть без жодних застережень геополітичну орієнтацію ЄС у сьогоднішній нестабільній глобальній сфері".
Це має застерегти держави, "які вважають, що вони можуть поєднувати власні інтереси з європейськими цінностями", додав Схінас.
На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.
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