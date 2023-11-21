ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», - Федоров

"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення - це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - заявив Остін.