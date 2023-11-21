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Глава Пентагону: Українські сили готові до бойових дій узимку
23:04 20.11.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який прибув до Києва з візитом, вважає, що українські воїни готові до бойових дій узимку і мають необхідні засоби для успіху.
"Я думаю, вони (українські сили - ІФ-У) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року", - сказав Остін на брифінгу в Києві в понеділок увечері.
Міністр додав, що оголошений раніше США останній пакет військової допомоги на $100 млн, зокрема, включає зимове спорядження.
"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення - це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - заявив Остін.
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