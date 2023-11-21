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Головком ЗС України взяв участь у переговорах міністрів оборони США та України в Києві
22:38 20.11.2023 |
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний узяв участь у переговорах міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III, Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувача Збройних Сил США в Європі генерала Крістофера Каволі та міністра оборони України Рустема Умєрова в понеділок, повідомляє головком ЗСУ.
"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили загальні плани в короткій, середній і довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах і технологічних рішеннях, які посилять наші можливості на полі бою. Продовжуємо працювати на основі відкритості та максимальної довіри", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.
Так само головком ЗСУ висловив свою подяку партнерам і американському народу за підтримку і допомогу Україні.
"Вдячний нашим партнерам і всьому американському народу за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією", - написав він.
Як раніше повідомлялося, сьогодні з неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який провів зустріч із президентом України, і взяв участь у переговорах, зокрема, з міністром оборони, начальником Генерального штабу, міністром з питань стратегічних галузей промисловості та іншими керівниками оборонних відомств України.
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