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АНАЛІТИКА

Головком ЗС України взяв участь у переговорах міністрів оборони США та України в Києві

 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний узяв участь у переговорах міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III, Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувача Збройних Сил США в Європі генерала Крістофера Каволі та міністра оборони України Рустема Умєрова в понеділок, повідомляє головком ЗСУ.

"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили загальні плани в короткій, середній і довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах і технологічних рішеннях, які посилять наші можливості на полі бою. Продовжуємо працювати на основі відкритості та максимальної довіри", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Так само головком ЗСУ висловив свою подяку партнерам і американському народу за підтримку і допомогу Україні.

"Вдячний нашим партнерам і всьому американському народу за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією", - написав він.

Як раніше повідомлялося, сьогодні з неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, який провів зустріч із президентом України, і взяв участь у переговорах, зокрема, з міністром оборони, начальником Генерального штабу, міністром з питань стратегічних галузей промисловості та іншими керівниками оборонних відомств України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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