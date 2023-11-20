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В Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16
16:57 20.11.2023 |
При Міноборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Вона, названа "Офіс-61", включає кілька етапів розгортання і кілька напрямків.
Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - розповів він.
Два етапи
Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:
* "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;
* "Масштабування".
Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:
* підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
* всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
* відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
* підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
* міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.
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