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АНАЛІТИКА

В Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16

16:57 20.11.2023 |

Політика

 

При Міноборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Вона, названа "Офіс-61", включає кілька етапів розгортання і кілька напрямків.

Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - розповів він.

Два етапи

Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:

* "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;
* "Масштабування".

Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:

* підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
* всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
* відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
* підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
* міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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