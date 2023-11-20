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Угорщина подарувала Україні апарати ШВЛ на кілька мільйонів євро
16:52 20.11.2023 |
Угорщина передала Україні 100 апаратів штучної вентиляції легень. Їхня вартість - понад 3 мільйони євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram.
За його словами, апарати ШВЛ спочатку доставили до Львівської області, а потім розподілили між медичними закладами Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської, Полтавської, Донецької, Львівської областей та Києва.
"У нашій області апарат вже служить у шпиталі, де надають допомогу воїнам, ветеранам та мирним жителям, які постраждали через бойові дії", - зазначив Козицький.
Він додав, що це суттєве посилення для відділень інтенсивної терапії. Вартість одного апарату - понад 30 тисяч євро.
Чиновник подякував уряду Угорщини за рішення профінансувати апарати ШВЛ для України.
Варто зауважити, що апарат штучної вентиляції легень - медичне обладнання, яке призначене для примусової подачі кисню та стисненого осушеного повітря у легені для того, щоб наситити кров киснем та видалити з легенів вуглекислий газ.
Допомога Україні від Угорщини
Нагадаємо, Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу. Водночас, країна відмовляється передавати зброю на тлі російського вторгнення і вже неодноразово блокувала виділення коштів для цього в рамках Євросоюзу.
Також Будапешт заважає запроваджувати нові санкції ЄС проти Росії та продовжує співпрацювати з країною-агресором.
Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сіярто запевняв, що його країна не перестане блокувати військову допомогу Україні 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру.
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