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Глава Пентагону зустрівся з Зеленським
15:58 20.11.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).
Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".
"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", - написав глава Пентагону.
Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом.
У Міноборони США розповіли, що під час візиту він обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.
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