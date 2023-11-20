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АНАЛІТИКА

ВАКС заочно заарештував сина Гладковського у справі "Укроборонпрому" Джерело: https://biz.censor.net/n3456615

14:33 20.11.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого підозрюють у спричиненні збитків "Укрспецекспорту" на 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн грн, а саме особі, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про Ігор Гладковського.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - уточнили в САП.

Нагадаємо, у лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила розслідування, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн грн.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних угод причетні екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Навесні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі компанії "Оптимумспецдеталь", яка фігурувала у корупційному скандалі про постачання запчастин підприємствам "Укроборонпрому". 21 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Гладковському в отриманні 950 тис. грн неправомірної вигоди. Також Жукову повідомили підозру у справі про ухилення від сплати податків.

Згодом Віталій Жуков і Андрій Рогоза пішли на угоду зі слідством. Однак, угоду з Рогозою не затвердив Солом'янський райсуд Києва, а з Жуковим - Вищий антикорупційний суд. Водночас справу Ігоря Гладковського апеляційна палата Вищого антикорупційного суду передала на розгляд Солом'янського суду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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