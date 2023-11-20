Лідери Конгресу США розраховують на узгодження пакета допомоги Україні до кінця року - ЗМІ

Лідери Конгресу сподіваються узгодити пакет військової допомоги для України та Ізраїлю, а також внести поліпшення до міграційної системи США до кінця року, повідомляє NBCnews в неділю, 19 листопада.

Зазначається, що лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до написання законопроєкту, який зможе пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, ймовірно, має йти з Сенату, де є місце для двопартійних переговорів.

Водночас, ідеться в публікації, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк, дав зрозуміти, що надання додаткової допомоги буде для нього головним пріоритетом у період між Днем Подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро піклуються про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні, і допомоги невинним мирним жителям у Секторі Газа", - заявив Шумер у середу в Сенаті. "Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але... ми почнемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня Подяки", - цитує політика NBCnews.