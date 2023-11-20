Фінансові новини
- |
- 20.11.23
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідери Конгресу США розраховують на узгодження пакета допомоги Україні до кінця року - ЗМІ
09:22 20.11.2023 |
Лідери Конгресу сподіваються узгодити пакет військової допомоги для України та Ізраїлю, а також внести поліпшення до міграційної системи США до кінця року, повідомляє NBCnews в неділю, 19 листопада.
Зазначається, що лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до написання законопроєкту, який зможе пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, ймовірно, має йти з Сенату, де є місце для двопартійних переговорів.
Водночас, ідеться в публікації, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк, дав зрозуміти, що надання додаткової допомоги буде для нього головним пріоритетом у період між Днем Подяки та Різдвом.
"Я знаю, що обидві сторони щиро піклуються про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні, і допомоги невинним мирним жителям у Секторі Газа", - заявив Шумер у середу в Сенаті. "Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але... ми почнемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня Подяки", - цитує політика NBCnews.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд схвалив угоди про фінансування програм транскордонного та транснаціонального співробітництва
|Лідери Конгресу США розраховують на узгодження пакета допомоги Україні до кінця року - ЗМІ
|Штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу
|Виробництво зброї: США, Україна готують саміт оборонних фірм
|Умєров про заміну командувача Медичних сил ЗСУ: Настав час розв'язувати проблеми медзабезпечення наших воїнів
|«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва
Бізнес
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки