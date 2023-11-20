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Штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу
09:18 20.11.2023 |
Американський штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
Вона зазначила, що штат Нью-Йорк також проголосив листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид в Україні.
"Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною. Дякую команді Генеральному консульству України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору", - подякувала Маркарова.
Вона закликала приєднатись до української громади, щоб спільно згадати мільйони невинних жертв Голодoмору 1932-1933, і зокрема запросила до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.
Раніше Айова стала тридцять третім штатом США, де Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу.
Перед цим Голодомор визнали геноцидом американські штати Вашингтон, Мериленд, Аризона та Вайомінг.
Голодомор - штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
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