Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу

 

Американський штат Нью-Йорк видав прокламацію з нагоди 90-роковин Голодомору, де ще раз наголосив на визнанні Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що штат Нью-Йорк також проголосив листопад місяцем пам'яті про український Голодомор-геноцид в Україні.

"Дуже вдячні губернаторці штату Нью-Йорк Кеті Гокул за солідарність з Україною. Дякую команді Генеральному консульству України в Нью-Йорку та українській громаді за активну роботу із вшанування пам‘яті про жертв Голодомору", - подякувала Маркарова.

Вона закликала приєднатись до української громади, щоб спільно згадати мільйони невинних жертв Голодoмору 1932-1933, і зокрема запросила до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.

Раніше Айова стала тридцять третім штатом США, де Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу.

Перед цим Голодомор визнали геноцидом американські штати Вашингтон, Мериленд, Аризона та Вайомінг.

Голодомор - штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1394
  0,1102
 0,30
EUR
 1
 39,2582
  0,0472
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2085  0,08 0,21 37,7981  0,02 0,06
EUR 40,2185  0,07 0,17 40,9988  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на 17.11.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1750  0,11 0,29 36,1900  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес