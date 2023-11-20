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АНАЛІТИКА

Умєров про заміну командувача Медичних сил ЗСУ: Настав час розв'язувати проблеми медзабезпечення наших воїнів

09:11 20.11.2023 |

Політика

 

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував зроблене ним подання президенту Володимиру Зеленському про заміну командувача Медичних сил Збройних сил України.

"Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто воює в лавах Сил оборони України, і всіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалася багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", - написав він у фейсбуці.

Міністр перерахував необхідні кроки у вирішенні цієї проблеми.

"1. Максимальна цифровізація процесів і дотримання всіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів і медичної техніки. Таких проблем, як із неякісними турнікетами, просто не повинно бути в принципі.

2. Розвиток системи навчання тактичної медицини за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження всіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якомога більше життів наших воїнів.

3. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним і стратегічним рівнем для забезпечення отримання і передачі досвіду по всьому циклу лікування поранених, травмованих і хворих".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у неділю за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука - начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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