Умєров про заміну командувача Медичних сил ЗСУ: Настав час розв'язувати проблеми медзабезпечення наших воїнів

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував зроблене ним подання президенту Володимиру Зеленському про заміну командувача Медичних сил Збройних сил України.

"Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто воює в лавах Сил оборони України, і всіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалася багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", - написав він у фейсбуці.

Міністр перерахував необхідні кроки у вирішенні цієї проблеми.

"1. Максимальна цифровізація процесів і дотримання всіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів і медичної техніки. Таких проблем, як із неякісними турнікетами, просто не повинно бути в принципі.

2. Розвиток системи навчання тактичної медицини за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження всіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти якомога більше життів наших воїнів.

3. Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним і стратегічним рівнем для забезпечення отримання і передачі досвіду по всьому циклу лікування поранених, травмованих і хворих".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у неділю за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука - начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві".