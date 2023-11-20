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АНАЛІТИКА

«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва

09:07 20.11.2023 |

Політика

«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва

 

У рамках проєкту "Армія дронів" Україна закупила для Збройних сил понад 2000 безпілотників.

За словами віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до партії увійшли безпілотники виключно українського виробництва. Це коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.

«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва

 

Генштаб розподілить отримані дрони та передасть їх військовослужбовцям на найгарячіші ділянки фронту.

Федоров підкреслює, що "пташки" продовжують вражати ворожі позиції та техніку і завдавати колосальних втрат. Так, тільки минулого тижня українські безпілотники вразили 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. А це мінус мільйони доларів у росіян.


«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва

 

«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва
За матеріалами: gagadget.com
 

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