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«Армія дронів» передала ЗСУ понад 2000 безпілотників українського виробництва
09:07 20.11.2023 |
У рамках проєкту "Армія дронів" Україна закупила для Збройних сил понад 2000 безпілотників.
За словами віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до партії увійшли безпілотники виключно українського виробництва. Це коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.
Генштаб розподілить отримані дрони та передасть їх військовослужбовцям на найгарячіші ділянки фронту.
Федоров підкреслює, що "пташки" продовжують вражати ворожі позиції та техніку і завдавати колосальних втрат. Так, тільки минулого тижня українські безпілотники вразили 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. А це мінус мільйони доларів у росіян.
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