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АНАЛІТИКА

Україна і Німеччина почали переговори про угоду щодо гарантій безпеки

 

Україна і Німеччина розпочали перший раунд переговорів щодо двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Німеччина долучилася до п'яти інших держав "Великої сімки", із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори.

Під час переговорів представники України та Німеччини обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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