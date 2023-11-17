Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія передала Україні 20-й пакет військової допомоги вартістю 100 млн євро
16:40 17.11.2023 |
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив пропозицію уряду про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії, інформує "Європейська правда".
Це вже 20-й пакет допомоги, який Фінляндія надає Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Його вартість становить приблизно 100 мільйонів євро.
За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хакканена, загальна сума переданої Україні допомоги становить 1,5 мільярда євро.
Традиційно фінський уряд не оголошує вміст пакетів, а також графік та спосіб їхньої доставки.
Попередній пакет допомоги Фінляндія передавала Україні 11 жовтня. Його вартість становила близько 95 мільйонів євро.
Крім того, Міністерство закордонних справ Фінляндії у жовтні оголосило про виділення додаткових 92 мільйонів євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії, через Світовий банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія передала Україні 20-й пакет військової допомоги вартістю 100 млн євро
|Нідерланди зарезервували EUR2 млрд на військову допомогу Україні на 2024 рік - Міноборони
|У США розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16, - Пентагон
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Айова стала 33-м штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом
|LEGO розробила моделі визначних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову
|Кабмін ухвалив рішення про використання в Україні поняття «румунська мова» замість поняття «молдовська мова»
Бізнес
|Microsoft представила власні чипи для штучного інтелекту, які дадуть змогу уникнути залежності від NVIDIA
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам