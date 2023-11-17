Нідерланди зарезервували EUR2 млрд на військову допомогу Україні на 2024 рік - Міноборони

Уряд Нідерландів зарезервував понад EUR2 млрд на 2024 рік на військову допомогу Україні, повідомляє Міноборони Нідерландів.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну. На 2024 рік доступна військова підтримка в розмірі EUR2 млрд. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал: Україна може і далі розраховувати на нас", - написала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у соцмережі X.

У відомстві зазначили, що ця сума покриє потреби України, які є, наприклад, у сфері боєприпасів й обслуговування вже поставлених платформ і систем.

"У такий спосіб Нідерланди хочуть зробити свій внесок у зміцнення протиповітряної оборони України, щоб країна могла продовжувати захищатися від атак на критично важливу інфраструктуру. Є також потреба в більш технологічному обладнанні", - йдеться в повідомленні.

Гроші також підуть на відновлення й реконструкцію, а також на поліпшення кібербезпеки України. Крім того, Нідерланди навчатимуть українських солдатів й 2024 року.