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Нідерланди зарезервували EUR2 млрд на військову допомогу Україні на 2024 рік - Міноборони
15:53 17.11.2023 |
Уряд Нідерландів зарезервував понад EUR2 млрд на 2024 рік на військову допомогу Україні, повідомляє Міноборони Нідерландів.
"Нідерланди продовжують підтримувати Україну. На 2024 рік доступна військова підтримка в розмірі EUR2 млрд. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал: Україна може і далі розраховувати на нас", - написала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у соцмережі X.
У відомстві зазначили, що ця сума покриє потреби України, які є, наприклад, у сфері боєприпасів й обслуговування вже поставлених платформ і систем.
"У такий спосіб Нідерланди хочуть зробити свій внесок у зміцнення протиповітряної оборони України, щоб країна могла продовжувати захищатися від атак на критично важливу інфраструктуру. Є також потреба в більш технологічному обладнанні", - йдеться в повідомленні.
Гроші також підуть на відновлення й реконструкцію, а також на поліпшення кібербезпеки України. Крім того, Нідерланди навчатимуть українських солдатів й 2024 року.
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