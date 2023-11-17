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У США розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16, - Пентагон
14:51 17.11.2023 |
На території Сполучених Штатів Америки вже розпочалася підготовка українських пілотів до керування винищувачами F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
"Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що українські військові проходять навчання на F-16 як у США, так і в Європі.
Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.
"Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування", - зазначили у Міноборони США.
За словами заступника міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білла Лапланте, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації за кілька місяців. Тому у США планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.
"Ми не дозволимо цьому статися.І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх", - сказав Лапланте.
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