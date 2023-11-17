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Айова стала 33-м штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом
13:57 17.11.2023 |
Штат Айова видав прокламацію у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору в Україні та став 33-м штатом США і восьмим штатом консульського округу в Чикаго, який визнав Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу і проголосив листопад місяцем пам'яті українського Голодомору-геноциду в Україні.
"Щиро вдячні губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною. Дякуємо генеральному консулу України в Чикаго Сергію Коледову та українській громаді за активну роботу з ушанування пам'яті жертв Голодомору", - написала посол України в США Оксана Маркарова у фейсбуці у п'ятницю.
Вона запросила всіх охочих приєднатися до церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору.
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