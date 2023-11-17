Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
LEGO розробила моделі визначних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову
11:59 17.11.2023 |
На платформі United24 стартує розіграш моделей визначних пам'яток України від LEGO, всі кошти від якого будуть направлені на відновлення будинків у Київській області.
"Разом з United24 об'єднуємо творців LEGO з усього світу заради спільної мети. Топові розробники конструкторів допоможуть створити LEGO-моделі визначних українських пам'яток, щоб зібрати кошти на відбудову України. Маємо перші LEGO-моделі в лімітованій кількості - київську Україну-Мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольську стару водонапірну вежу", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Купити набори конструкторів неможливо. Лише виграти за пожертву від 24$ через United24. Усі кошти спрямують на відновлення будинків у Київській області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
ТОП-НОВИНИ
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
|Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
|Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|LEGO розробила моделі визначних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову
|Кабмін ухвалив рішення про використання в Україні поняття «румунська мова» замість поняття «молдовська мова»
|Умєров обговорив з італійським колегою військову допомогу та спільне виробництво в Україні
|ЄС виділив понад тисячу грантів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні
|Британія обіцяє підтримку компаніям оборонпрому, що зокрема допомагають Україні
|Пентагон повторив заклик до Конгресу схвалити додаткове фінансування для України
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»