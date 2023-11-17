LEGO розробила моделі визначних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову

На платформі United24 стартує розіграш моделей визначних пам'яток України від LEGO, всі кошти від якого будуть направлені на відновлення будинків у Київській області.

"Разом з United24 об'єднуємо творців LEGO з усього світу заради спільної мети. Топові розробники конструкторів допоможуть створити LEGO-моделі визначних українських пам'яток, щоб зібрати кошти на відбудову України. Маємо перші LEGO-моделі в лімітованій кількості - київську Україну-Мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольську стару водонапірну вежу", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Купити набори конструкторів неможливо. Лише виграти за пожертву від 24$ через United24. Усі кошти спрямують на відновлення будинків у Київській області.