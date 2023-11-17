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Кабмін ухвалив рішення про використання в Україні поняття «румунська мова» замість поняття «молдовська мова»
11:41 17.11.2023 |
Уряд України ухвалив рішення про використання в Україні поняття "румунська мова" замість поняття "молдовська мова".
Як повідомляє пресслужба Кабміну, наразі триває робота щодо приведення у відповідність до цього рішення чинного законодавства України, що включає багато внутрішніх нормативно-правових актів.
"Окремо зауважуємо, що всі подальші акти уряду будуть прийматися з урахуванням домовленостей. А всі державні службовці, які допускатимуть порушення рішення уряду, будуть нести дисциплінарну відповідальність", - ідеться в повідомленні.
Факти, зазначені у ЗМІ, щодо надрукованих підручників стосуються примірників, затверджених до друку в травні цього року. Основний тираж цих підручників був надрукований ще влітку, до прийняття рішення про невикористання поняття "молдовська мова".
"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", - ідеться в повідомленні.
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