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АНАЛІТИКА

Умєров обговорив з італійським колегою військову допомогу та спільне виробництво в Україні

 

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні.

"Важлива розмова з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Високо ціную внесок Італії у зміцнення Сил оборони України. Обговорили військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністерство оборони Італії також прокоментувало телефонну розмову між міністрами.

"Ми продовжуємо допомагати народові України й докладати зусиль на всіх міжнародних зустрічах для пошуку шляхів до діалогу, утвердження права і досягнення справедливого миру", - наводить слова Крозетто Міноборони в Х (Twitter).

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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